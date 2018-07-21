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Ученые из США предрекают сильные катаклизмы на востоке России

Наука

И в Монголии

Ученые из США предрекают сильные катаклизмы на востоке России
Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

Вашингтон, 21 июля 2018, 10:06 — REGNUM  Учёные из США считают, что сила и частота природных катаклизмов на востоке России и в Монголии может возрасти из-за деятельности человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В ходе исследований были изучены несколько теоретических моделей, которые посвящены описанию состояния климата на двух этапах — до и после промышленной революции. На основании этого изучения был сделан вывод, что наиболее сильный контраст между летним и зимним периодами можно наблюдать в средних широтах Северного полушария Земли.

Наиболее сильная разница температур зимой и летом наблюдается в Монголии и на востоке России. При этом авторы исследований считают, что такое резкое потепление нельзя объяснить естественными факторами. Разрыв между летом и зимой растет якобы из-за парникового эффекта, вызванного деятельностью человека. Именно в этом авторы исследования видят причину возможного увеличения частоты и силы природных катаклизмов.

Стоит отметить, что наукой до сих пор не доказано, что глобальное потепление как-то связано с деятельностью человека.

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Изучение климата
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