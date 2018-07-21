Учёные нашли способ безопасного и быстрого отбеливания зубов

Пекин, , 03:51 — REGNUM Китайские химики предложили отбеливать зубы, используя наночастицы диоксида титана, покрытые слоем полидофамина, что не приводит к разрушению эмали, пишет ACS Biomaterials Science and Engineering.

Если облучать зубы в течение четырёх часов синим светом, то частицы сделают их белыми, эта процедура немного безопаснее тех, где применяется перекись водорода.

Отмечается, что зубы теряют природный белый цвет при употреблении чая, кофе, в результате приёма некоторых лекарств, пагубных привычек. Для борьбы с этой проблемой используются инвазивные и неинвазивные методы.

Первые — фиксация искусственных пластинок на зубе, вторые — удаление загрязнений с помощью химической очистки. Во втором случае разрушается эмаль, возрастает чувствительность зубов, могут быть спровоцированы заболевания полости рта.

Совершенно другой подход к решению проблемы предложила группа китайских химиков из Наньчанского университета под руководством Сяолэя Вана (Xiaolei Wang). Они предложили использовать наночастицы оксида титана TiO 2 — широкозонного полупроводника, который поглощает в ультрафиолетовой области и часто используется в качестве фотокатализатора, как отбеливающее средство.

Для снижения вредного воздействия учёные покрыли оксидные наночастицы размером около 40 нанометров слоем полидофамина. Частицы наносились на зубную эмаль, после чего производилось облучение с помощью светодиода синим светом в течение четырёх часов. В результате фотокалитических процессов красящие вещества разлагались и зуб становился естественного цвета.

По словам учёных, этот способ безопасен, и применять его можно уже сейчас. Стоит заметить, что наночастицы оксида титана обладают ещё и антибактериальным действием, поэтому их можно применять для обеззараживания ран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, физики разогнали наночастицы до рекордной скорости.

Читайте ранее в этом сюжете: Физики разогнали наночастицы до рекордной скорости