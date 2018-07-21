Мы их не видим, но ни есть — ученые начали создавать микророботов

Вашингтон, , 02:39 — REGNUM DARPA объявило о старте программы по разработке микророботов и необходимых для этого компонентов, на финансирование программы выделено тридцать два миллиона долларов, сообщает «N+1».

Участники программы на протяжении трёх лет будут разрабатывать эти технологии, а для дополнительной мотивации будут соревноваться, как сообщает Агентство перспективных оборонных разработок.

Ни для кого не секрет, что сегодня многие великие умы возлагают огромные надежды на минироботов. Самые большие сложности в создании этих самых микророботов, так как их размеры не позволяют использовать стандартные аккумуляторы, актуаторы, а требования к ним иногда даже превосходят требования к роботам обычного размера.

Но наука не стоит на месте, и учёные активно работают в этом направлении. Поэтому и DARPA решило внести свой вклад в развитие этой области, объявив о запуске программы SHRIMP (SHort-Range Independent Microrobotic Platforms), нацеленной на создание не только самих микророботов размером около нескольких миллиметров или меньше, но и отдельных критических компонентов для их работы.

О серьёзности программы говорит то, что некоторые разработки будут подпадать под категорию контролируемой открытой информации (CUI), распространение которой ограничено. Предварительно старт конкурса намечен на март 2019 года.

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