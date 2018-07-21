Пекин, , 01:08 — REGNUM Подведя итоги глобального исследования, группа китайских учёных пришла к выводу, что потребление рабы, а также другой пищи, богатой омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, снижает смертность практически от всех причин, пишет Journal of Internal Medicine.

Наблюдения длились шестнадцать лет и включали исследование более чем шестьсот двадцати тысяч человек. Любые рекомендации по питанию включают в себя приём в пищу рыбы и продуктов, богатых омега-3-ПНЖК. Приём этих продуктов снижает уровень холестерина в крови и даже повышает эффективность антидепрессантов. Но взаимосвязь между потреблением данных продуктов и продолжительностью жизни пока никем не изучалась.

Группа учёных из Чжэцзянского университета под руководством Цзинцзиня Цзяо (Jingjing Jiao) решила провести такое исследование. Они шестнадцать лет анализировали данные о питании и состоянии здоровья 421 309 человек. От различных причин за это время умерли 54 тысячи мужчин и почти 31 тысяча женщин, при этом мужчина, которые потребляли больше рыбы умирали в среднем на десять процентов реже от сердечно-сосудистых заболеваний и на тридцать семт процентов реже — от болезней печени.

У женщин, употреблявших больше рыбы было меньше на тридцать восемь процентов смертей от болезни Альцгеймера. Поэтому авторы пришли к выводу, что потребление рыбы и омега-3-ПНЖК оказывает положительное влияние на здоровье человека и снижает риск смертности.

Напомним, 8 июня отечался всемирный день океанов.

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