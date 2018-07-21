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Новый вид бронированных динозавров нашли палеонтологи

Наука

10 лет очищали и изучали кости динозавра учёные из США, чтобы понять, что за вид они нашли

Юта, США, 21 июля 2018, 00:58 — REGNUM  Палеонтологи из США смогли определить, что нашли останки динозавра семейства анкилозавриды, которое более характерно для Азии, сообщает журнал PeerJ.

В 2008 году на территории штата Юта (США) палеонтологи нашли останки динозавра. Десять лет учёные очищали и изучали кости, чтобы понять, что это один из видов семейства анкилозавриды — бронированные динозавры, жившие в меловой период.

Возраст находки 76 миллионов лет, длина составляет пять метров. Этот вид учёные назвали Akainacephalus johnsoni.

Akaina— греческое слово, значение которого «рога», cephalus по-гречески значит голова. А «johnsoni» решили добавить в честь палеонтолога, который занимался очисткой окаменелостей Рэнди Джонсон (Randy Johnson).

Стоит отметить, палеонтологам настолько повезло, что скелет был почти целый. Особенность этого вида в том, что рога и шипы покрывают практически весь череп, даже переносицу.

Такой вид больше характерен для Азии, поэтому учёные сделали вывод, что в позднем меловом периоде были, как минимум, две крупные миграции, приведшие этот вид в Америку. Останки помещены в Музей естественной истории штата Юта. Палеонтологи надеются на подобные находки, чтобы более близко изучить данный вид.

Напомним, 10 июля в Аргентине палеонтологи нашли останки рептилий нового рода, которые жили около 205 миллионов лет назад.

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Археология
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