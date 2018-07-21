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В России разработали тест на быструю диагностику химотравления

Наука

Учёные из МГУ запатентовали быстрый тест, который позволяет определить отравление химическим оружием

Москва, 21 июля 2018, 00:36 — REGNUM  Учёные Московского государственного университета в тесном сотрудничестве с Минобороны РФ разработали и запатентовали экспресс-тест на отравление химическим оружием, сообщает пресс-служба МГУ.

С помощью нового теста, минуя стадию дериватизации (превращения вещества в легко определяемый продукт), выявляются соединения, которые остаются после применения фосфорсодержащих ядов, благодаря чему время анализа минимальное.

Этого учёные добились с помощью особого сорбента, который редко применяют в подобной практике, но он доступен и его использование не будет затруднено. Эта технология диагностики химотравления будет очень полезна в оперативных расследованиях при подозрении на применение химического оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля брат жертвы отравления в Эймсбери рассказал подробности инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: Брат жертвы отравления в Эймсбери рассказал подробности инцидента

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Научные исследования
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