Второе дыхание: Жителя Челябинской области спасла операция на трахее

Челябинск, , 19:23 — REGNUM Практически здоровым чувствует себя житель Копейска (Челябинская область) после эндоскопического стентирования трахеи, 20 июля сообщили в пресс-службе ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины».

Операцию сделали Сергею Пашкову, который еще год назад практически не мог дышать. Из-за гипоксии у него появились осложнения на сердце.

«Я мог сделать только пару шагов, да и то с большим трудом», — сказал Пашкову.

Врачи определили, что у пациента трахея сужена до трех-четырех миллиметров, причем был риск прогрессирования недуга. После того как более консервативные меры не помогли, врачи решили провести стенирование.

«Я — инженер-механик, и знаю, что такое 4 мм, и как туда ввести и поставить металлический стент, — рассказал Пашков. — Это знаете на что похоже? Вот пробку от шампанского держит такой каркас металлический, так вот стент — такой же, только его в четыре миллиметра надо втолкнуть».

По словам специалистов, Пашков успешно справился с осложнениями после сужения трахеи, и сейчас он практически здоров. Скоро стент можно будет удалить.

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