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Раненый стрелой... Найденные в Александрии мумии когда-то были воинами

Наука

Находку датируют эпохой Птолемеев или римской эпохой

Александрия, Египет, 20 июля 2018, 17:28 — REGNUM  Мумии, найденные в черном саркофаге в Александрии (Египет), — это тела воинов, сообщает Ahramonline.

Комментируя находку, Мустафа Вазири, возглавляющий Управление по вопросам памятников древности Египта, сказал, что череп одного из захороненных был пробит стрелой.

По данным археологов, мумии и саркофаг относятся или к эпохе Птолемеев (323−30 гг. до н. э.) или к римской эпохе (30 г. до н. э. — 642 г. н. э.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Александрии нашли саркофаг из черного гранита с тремя мумиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Тайна черного саркофага: в Египте найдены новые мумии

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Археология
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