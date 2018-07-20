Раненый стрелой... Найденные в Александрии мумии когда-то были воинами

Александрия, Египет, , 17:28 — REGNUM Мумии, найденные в черном саркофаге в Александрии (Египет), — это тела воинов, сообщает Ahramonline.

Комментируя находку, Мустафа Вазири, возглавляющий Управление по вопросам памятников древности Египта, сказал, что череп одного из захороненных был пробит стрелой.

По данным археологов, мумии и саркофаг относятся или к эпохе Птолемеев (323−30 гг. до н. э.) или к римской эпохе (30 г. до н. э. — 642 г. н. э.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Александрии нашли саркофаг из черного гранита с тремя мумиями.

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