Земное происхождение Тунгусского метеорита

Алексей Ретеюм, , 12:39 — REGNUM

Доклад профессора физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ имени М .В. Ломоносова, доктора географических наук Алексея Юрьевича Ретеюма «Астрогеография Тунгусского феномена» на Международной научной конференции «Проблемы и гипотезы изучения Тунгусского феномена» (Красноярск, 26 июня 2018 г.)

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Введение

Этим летом мне посчастливилось побывать на Подкаменной Тунгуске, спустя 110 лет после грандиозного взрыва у Ванавары. Это таинственное событие не давало покоя много лет. Исследования последнего времени вселяют надежду, что теперь картина проясняется.

Вообще знакомство с массивом накопленной информации, в частности, докладами на конференциях, проводившихся с 1998 по 2018 годы, оставляет впечатление тупика, в котором оказалась наука при изучении уникального феномена. Дело в том, что гипотезы падения астероида или кометы, несовместимые между собой, но по давно сложившейся традиции разделяемые большинством исследователей и распространяемые средствами массовой информации, к сожалению, не отражают реальности. Имеется в виду не только отсутствие кратера и каких-либо вещественных остатков космического тела, несмотря на десятилетия упорных поисков. Свидетели, жившие в разных районах Сибири, 17 июня 1908 года (по старому стилю) наблюдали светящиеся или огненные болиды, летевшие не в одном, а в трех направлениях — на север, на запад и на восток, причем в разное время дня. Кроме хорошо изученного ареала нарушенной тайги площадью более 2 тыс. кв. км, обнаружен ещё ряд мест со следами вероятно одновозрастных воздействий в форме веера. И еще один очень важный момент: появление предвестников за дни, недели и даже месяцы до катастрофы в виде свечения ночного неба, зимних гроз, небывалых наводнений (например, в Москве) и т. д. Шаманы местных эвенков и кетов их заметили и восприняли как зловещий сигнал. Атмосфера сугубо предвзятого отношения специалистов к фактам заставляет искать альтернативы.

Совокупность надежно зафиксированных свидетельств уже более 30 лет назад дала основание говорить о земном происхождении Тунгусского феномена (см. Ольховатов А. Ю. Тунгусский феномен 1908 г. М., 2008, 422 с.).

С географической точки зрения, следовало, прежде всего, тщательно изучить условия места и времени. Эмпирическое обобщение на основе развиваемой автором теории нуклеарных систем с привлечением материалов космического землеведения дало следующие результаты.

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Пространственный аспект

Тунгусский эпицентр имеет географическую долготу 101°53'-101°55'. Полоса суши на меридиане 102°, протягивающаяся от острова Большевик в архипелаге Северной Земли и мыса Челюскин до полуострова Малакка и Суматры, наиболее протяженная в Евразии, ее длина превышает 9 000 км (Рис. 1).

Это восточный сектор границы между Континентальным и Океанским полушариями Земли. Физическая причина этого главного рубежа, как установлено Г. Г. Кочемасовым, заключается в постоянном генерировании стоячей волны длиной 360° при движении нашей планеты по эллиптической орбите. Закономерно, что на долготе 101°30' расположен высокий и очень активный вулкан Керинчи (3 800 м), а на продолжении меридиана в Западном полушарии в полосе шириной всего около 50 км строго симметричное положение занимает группа гигантских вулканов — Чимборасо (6 310 м), Котопахи (5 911 м), Антисана (5 753 м) и др.

Взрыв произошел на 60°52'-60°54' с. ш. Параллели 60−61° с. ш. отличаются тем, что на них высвобождается энергия, генерируемая ядром планеты. Верхний его слой, который проецируется у земной поверхности как раз на широте около 60° (Рис. 2), выделяет водород.

И этот процесс ведет к интенсивным деформациям литосферы, что видно по высокой частоте землетрясений (Рис. 3).

С аномалией у 60-й параллели сопряжена цепочка широтных разломов и отрицательных форм рельефа, протягивающаяся от Финского залива к долинам Оби и Подкаменной Тунгуски и далее на восток до Карагинского залива на Камчатке. С позиций поиска объяснений происхождения катастрофы 1908 года существенным аргументом служит концентрация скоплений углеводородов, в особенности гигантских месторождений нефти в недрах, около 60° с. ш. (Рис. 4).

Район Тунгусского события известен как узел глубинных разломов, где расположен Хушминский вулканический комплекс. В него входит Куликовский палеовулкан, в кратере которого локализован эпицентр исторического взрыва (Рис. 5).

Тунгусский феномен определенно связан с геофизическими особенностями Сибирской платформы, прежде всего. высокой проницаемостью и мощной магнитной аномалией глобального масштаба. Планетарный её антипод образует Канадская платформа. Корни обеих структур глубоко погружены в мантию Земли. Через магнитные поля они взаимодействуют с верхней атмосферой и ионосферой, которые подвержены периодическим возмущениям при движении внешних планет.

Статистически абсолютно невероятное совпадение места рассматриваемого события с целым рядом глобальных, региональных и локальных структур, то есть явный пространственный контроль Тунгусского феномена наводит на мысль о его временных зависимостях.

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Временной аспект

К числу действовавших факторов должны быть отнесены в первую очередь ротационные силы. 1908 год относится к единственному за последние столетия периоду колебаний в скорости вращения Земли, когда после резкого замедления ее движения произошло продолжительное ускорение (Рис. 6).

На решающую роль в геодинамике ротационного фактора указывают изменения числа извержений вулканов, которое достигло рекордных значений в год перед Тунгусским событием (Рис. 7).

Проведем два мысленных критических эксперимента. Если предположение о ключевом значении сил вращения планеты для эндогенных процессов отвечает реальности, то время (годы и сутки) Тунгусского феномена будет отмечено аномалиями вулканической и сейсмической активности. Максимум числа извержений, датированных с точностью до месяца и дня, должен приходиться на конец июня — начало июля, ибо в тот момент скорость вращения Земли достигает наивысших значений, что влечет за собой предельное сжатие тела планеты с очевидными последствиями. Обработка соответствующих сведений показывает, что это действительно так (Рис. 8 и 9).

Самая высокая сейсмическая активность на меридиане Тунгусского феномена, по многолетним данным, наблюдается около полуночи по Всемирному времени (Рис. 10), то есть как раз тогда, когда произошло интересующее нас событие (в 7 часов по местному времени), что обусловлено ростом солнечной гравитации в утренние часы.

Есть основания говорить также о неслучайности времени появления Тунгусского дива в масштабах Солнечной системы. 30 июня 1908 год — редкий момент, когда три небесных тела, в значительной мере определяющих геодинамику, вступили в противостояние. Это Луна, Юпитер и Уран. Кроме того, было новолуние, которое вносит свой вклад в движение подземных флюидов, о чем можно судить по ритмике вулканических извержений (Рис. 11).

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Аналоги

Глобальная обусловленность Тунгусского феномена хорошо видна в свете результатов изучения его аналога, наблюдавшегося в Бразилии в бассейне реки Курусы, притока Жавари и Амазонки. Взрыв 1930 года (спустя 22 года после Тунгуски, то есть периода полного солнечного цикла) был локализован в зоне концентрации глубокофокусных землетрясений, где на глубине свыше 600 км зарегистрировано в 100 раз больше событий, чем в среднем по Южной Америке. Эта зона шириной около 100 км входит в меридиональный пояс сжатия на границе Океанского и Континентального полушарий.

Пролить свет на происхождение Тунгусского феномена помогает изучение аномалий в районе, находящемся на окраине американского антипода Восточно-Сибирской платформы. Около 78° з. д., то есть на продолжении 102-го «Тунгусского» меридиана в Западном полушарии, наблюдается максимум встреч НЛО (Рис. 12), которые, очевидно, имеют вполне земную природу.

В том, что мы имеем дело с жесткой закономерностью высвобождения избыточной эндогенной энергии, убеждают два факта поразительных пространственно-временных совпадений. Первый: последнее из зафиксированных больших событий тунгусского типа (полеты огненных шаров, взрывы и разрушения) произошло именно в середине лета (22, 24, 27 июня и 4 июля 1997 года) на долготе, отстоящей ровно на 180° от Ванавары (долина реки Грейт Вейл, впадающей в Гудзонов залив). Второй: самый ранний в документированной истории нашей природы аналог Тунгуски — катастрофа, разразившаяся 2 июля 1290 года (по новому стилю) в городе Великий Устюг в точности на одной широте (60°50') с Ванаварой, когда, по свидетельству летописца,

«бысть же о полудни найде внезапу над град Устюг облак тёмен и бысть яко нощ тёмная… И посём явишася и восташа со все четыре страны тучи великие, из них же исхождаше молния огненная безпристани, и грому убо многу и страшну … Пременися воздух и тучи страшнии с блистаниями и громами отъидоша на пустынная места, отстоящая от града за двадесять поприщ и тамо одождивше камение велие разженное, попалища многие лесы и дебри, тем же многим и безчисленным камением ови древеса из корени избиша, а иные в полы поломиша» (Рис. 13).

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Заключение

Результаты проведенного анализа приближают нас к решению загадки действовавших сил. Как известно, одним из продуктов реакции водорода с кислородом служит электромагнитное излучение. Логично предположить, что мощный импульс глубинной дегазации в кратере Куликовского палеовулкана сопровождался не только взрывом гремучей смеси, он породил электромагнитный сгусток, который, в свою очередь, дал толчок к образованию крупных болидов. Несомненным признаком выхода водорода в районе Тунгусской катастрофы служит современный дефицит общего содержания озона в атмосфере.

Полученные данные раскрывают сложную геокосмическую природу Тунгусского феномена, место и время которого были предопределены глобальными процессами с расходами энергии, превосходящими мощность взрыва 1908 года у Ванавары на много порядков.

Географический подход дает четкий ориентир для дальнейших исследований. Было бы желательно провести водородную съемку территории Куликовского палеовулкана и соседних кольцевых структур, а затем организовать там газовый мониторинг.

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