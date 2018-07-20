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Появились новые данные о том, как неандертальцы добывали огонь

Наука

Антропологи из Голландии выдвинули новую теорию о способе добычи огня древними людьми

Амстердам, 20 июля 2018, 04:03 — REGNUM  Голландские антропологи решили проверить теорию о том, могли ли неандертальцы эпохи среднего палеолита использовать свои кремневые инструменты для разведения огня, сообщает «Рус аргумент».

Учёные попробовали сами аналогичным способом развести огонь, затем следы от ударов изучили под микроскопом. Потом, исследовав инструменты неандертальцев, они заметили, что и на орудиях древних людей, и на орудиях, используемых исследователями, есть борозды, которые не могли появиться случайно.

Напомним, 11 июля стало известно, что археологические находки на поселении Пякупур 3 говорят, что древние жители ЯНАО не только занимались металлообработкой, но и выплавкой или переплавкой металла и изделий из него.

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Археология
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