Ловля медуз теперь интересует и роботов

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Американские учёные создали робота, который сможет ловить хрупких морских обитателей, таких как медуза, не причиняя им вреда, рассказывает журнал Science Robotics.

Учёные Гарвардского университета решили, что хрупких животных для изучения стоит ловить очень аккуратно, чтобы не травмировать. Для этого они смогли создать робота, который не будет причинять вреда животным при ловле. Дэвид Грубер, один из авторов исследования, сравнил живые организмы с «произведениями искусства»:

«Мы же не будем разрезать «Джоконду» да Винчи на кусочки, чтобы ее изучить? Нет, мы исследуем ее с помощью лучшего и новейшего оборудования. Глубоководные организмы, которым может быть по несколько тысяч лет, требуют к себе такого же бережного отношения».

Робот — это «рука» с пятью пальцами (каждый по две фаланги — два правильных пятиугольника), на каждом из пальцев по небольшому треугольному ногтю (одна пятая пятиугольника). Поворотный механизм заставляет «руку» сжаться, благодаря чему образуется додекаэдр, т. е. многогранник из двенадцати правильных пятиугольников. По словам изобретателей именно эта форма оказалась идеальной.

Разработчики успешно опробовали робота на практике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля инженеры Rolls-Royce совместно с американскими учёными работают над роботами, которые существенно ускорят ремонт двигателей самолётов и сделают его дешевле.

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