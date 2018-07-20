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Разработчики Disney научили виртуальный персонаж копировать позы

Наука

Разработано приложение для смартфонов, которое при помощи камер без использования датчиков на теле, может распознать движения человека

Вашингтон, 20 июля 2018, 02:23 — REGNUM  Виртуальный персонаж Disney в специальном мобильном приложении копирует движения человека, сообщает портал «nplus1».

Новшество в том, что для копирования движения программа не пользуется датчиками на теле, ей достаточно изображения с камеры. Распознав позу, она находит максимально похожую в библиотеке и отображает на двумерном персонаже.

Для работы приложения требуется маркер, отображающий сеть трёхмерного пространства. Ограниченный выбор поз не даёт сделать ошибок при отображении с камеры.

OpenPose — алгоритм, который использовали разработчики, распознаёт позу человеческого тела и находит виртуального двойника в такой же позе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 5 июля инженеры из Disney Research смогли удивить, разработав систему, которая «сама» будет проектировать роботов, способных выполнять требуемые движения.

Читайте ранее в этом сюжете: Человек не нужен? Теперь роботы проектируются автоматически

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Робототехника
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