Тайна черного саркофага: в Египте найдены новые мумии

Александрия, Египет, , 18:40 — REGNUM Три мумии найдены в саркофаге в городе Александрии (Египет), сообщает Egypt Today.

Артефакты находились в саркофаге, найденном в Александрии в начале месяца. Мумии обнаружили, вскрыв крышку саркофага.

Напомним, речь идет о саркофаге из черного гранита массой 30 т: на него наткнулись строители, работавшие на глубине пяти метром. Вместе с саркофагом найден фрагмент статуи мужчины из мрамора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля на юге Египта обнаружен неизвестный ранее город античного периода.

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