Четверг, 19 Июля 2018 года
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Тайна черного саркофага: в Египте найдены новые мумии

Наука

Мумии обнаружены под крышкой черного саркофага

Тайна черного саркофага: в Египте найдены новые мумии
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Фараон и египетские пирамиды

Александрия, Египет, 19 июля 2018, 18:40 — REGNUM  Три мумии найдены в саркофаге в городе Александрии (Египет), сообщает Egypt Today.

Артефакты находились в саркофаге, найденном в Александрии в начале месяца. Мумии обнаружили, вскрыв крышку саркофага.

Напомним, речь идет о саркофаге из черного гранита массой 30 т: на него наткнулись строители, работавшие на глубине пяти метром. Вместе с саркофагом найден фрагмент статуи мужчины из мрамора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля на юге Египта обнаружен неизвестный ранее город античного периода.

Читайте подробнее: В Египте найден неизвестный науке античный город

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Археология
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