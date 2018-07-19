В Ингушетии нашли южного слона

Магас, , 10:44 — REGNUM Останки южного слона найдены археологами в Ингушетии. Кость доисторического животного была обнаружена на глубине семь метров в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района, сообщили в археологическом центре имени Евгения Крупнова.

Предварительно установлено, что найденная кость является фрагментом бивня южного слона. Длина целого бивня, имевшего характерную для этого вида завинченную форму, достигала четырех метров. Да и сам слон отличался немалыми размерами — наиболее крупные экземпляры достигали высоты четыре метра.

По словам ученых, южный слон считается одним из наиболее древних видов мамонтов — предком шерстистого мамонта, которые жили на территории нынешней Ингушетии в период плейстоцена 0,7 — 2,6 млн лет назад, пишет интернет-газета «Ингушетия». В Малгобекском районе десять лет назад были найдены останки таких слонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2003 году в Краснодарском крае была обнаружена самая древняя стоянка человека на территории России, возраст которой составлял около 1 млн лет. Рядом с ней найдены кости южного слона и шерстистого носорога.

В августе 2015 года в Сосновском районе Челябинской области был найден остаток бивня, который принадлежит предположительно трогонтериевому слону. Останки этих млекопитающих находят крайне редко.