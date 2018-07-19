Четверг, 19 Июля 2018 года
03:04:16 МСК

Ремонт двигателей самолётов автоматизировали: теперь им заняты «тараканы»

Наука

Инженеры Rolls-Royce совместно с американскими учёными работают над роботами, которые существенно ускорят ремонт двигателей самолётов и сделают его дешевле

Лондон, 19 июля 2018, 02:12 — REGNUM  Компания Rolls-Royce создала робота-жука и змею, чтобы ремонт двигателей самолётов стал дешевле и проще, сообщает infoReactor.

Робот-жук и змея были представлены в Франборо на международном авиационном салоне. Благодаря небольшим размерам механический жучок будет забираться внутрь двигателя, осуществляя необходимое обслуживание техники.

Дорогостоящая разборка двигателя и турбины уйдёт в прошлое. Такие технические возможности сократят время ремонта и затраты, требуемые для обслуживания самолётов. Пока были представлены лишь увеличенные копии роботов, но специалисты работают над уменьшением размеров данной технологии.

Автоматизируют не только работу с техникой, но и социальные сферы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля гуманоидный робот Кико «вышел на работу» в детский сад Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Гуманоидный робот Кико «вышел на работу» в детский сад Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить