Ремонт двигателей самолётов автоматизировали: теперь им заняты «тараканы»

Лондон, , 02:12 — REGNUM Компания Rolls-Royce создала робота-жука и змею, чтобы ремонт двигателей самолётов стал дешевле и проще, сообщает infoReactor.

Робот-жук и змея были представлены в Франборо на международном авиационном салоне. Благодаря небольшим размерам механический жучок будет забираться внутрь двигателя, осуществляя необходимое обслуживание техники.

Дорогостоящая разборка двигателя и турбины уйдёт в прошлое. Такие технические возможности сократят время ремонта и затраты, требуемые для обслуживания самолётов. Пока были представлены лишь увеличенные копии роботов, но специалисты работают над уменьшением размеров данной технологии.

Автоматизируют не только работу с техникой, но и социальные сферы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля гуманоидный робот Кико «вышел на работу» в детский сад Китая.

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