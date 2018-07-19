Почему генное редактирование для лечения рака оказалось неприемлемо

Лондон, , 00:38 — REGNUM Технология редактирования генома CRISPR/Cas9, использующая соединение двухцепочечных разрывов ДНК для борьбы с онкологией, может вызвать нежелательные мутации в клетках человека, пишет журнал Nature Biotechnology.

Благодаря технологии CRISPR/Cas9 адаптируется система защиты бактерий от вирусов для точечного воздействия на ДНК любых клеток (также и человеческих).

Предполагается, что такая технология сможет бороться с множеством генетических заболеваний, вызываемых отдельными известными мутациями. И всё же в научной литературе возникает множество споров на эту тему. Есть предположение, что использование этой технологии приводит к множеству дополнительных нежелательных мутаций.

Напомним, 11 июля ИА REGNUM сообщало о том, что учёные из австралийского Университета Аделаиды смогли встроить млекопитающим геномный редактор CRISPR/Cas9

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