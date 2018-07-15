Кто такие ботаники?

Олег Кугаев, , 02:00 — REGNUM

Самое ценное в моих путешествиях — это новые ощущения, эмоции, и часто новое возникает на месте старого. Стереотипное мышление давно вгрызлось в мозг и настойчиво диктует свое мировоззрение, и тут важно успеть сказать ему: «Остановись, мгновение, давай разберёмся: может, всё не так?» И в большинстве случаев действительно всё оказывается не таким, каким видится первоначально. Австралия, например, не населена сплошь ядовитыми сумчатыми тварями; в Индии «бедный» не значит «несчастный»; и не пиццей единой живёт Италия — есть ещё много разнообразных и вкусных блюд.

Когда меня позвали в экспедицию с ботаниками, то в памяти сразу всплыли картинки странноватых, замкнутых, молчаливых ребят в очках из школьных времён. На каком языке с ними разговаривать? Латынь я не знаю, в растениях не очень-то и разбираюсь… Однако, желание узнать что-то новое всегда ломает старые привычки и предубеждения. В этот раз любопытство победило — я решил поближе познакомиться с ботаниками и их жизнью.

Часть I.

Как оказалось, ботаника поглощает людей ярких, энергичных, целеустремлённых, и немного по-своему сумасшедших. Потому как, действительно, лезть на вершины гор не ради вершин, а ради представителей флоры — это нужно иметь абсолютную любовь к тому, что ты делаешь. Ботаник — это такое удивительное сочетание альпиниста, следопыта и спецназовца, которому нужно за короткий промежуток времени найти и распознать максимальное количество растений, и при этом выжить, так как оказалось, что всё самое интересное растёт в самых недоступных местах. С ними не умрёшь с голоду, даже если всю тушёнку и сгущёнку сопрут медведи — их знания помогут продержаться до ближайшего магазина. Они знают нехоженые тропы и интересные виды. С ними я понял, кто является основным потребителем печатных газет, и это все они — носят тонны макулатуры по всему миру, собирая туда гербарий, бережно раскладывая каждую травинку, видя в ней неземную ценность. Пообщавшись с ними, тоже начинаешь видеть, что все зелёное, казавшееся одинаковым ранее, абсолютно разное и неимоверно красивое.

Полина Гудкова (кандидат биологических наук, доцент Алтайского государственного университета, старший научный сотрудник Томского государственного университета).

«Ботаника оказалась прекрасным синтезом моей любви к горам и растениям. Погрузившись в эту науку с головой, понимаешь, что жить без неё уже не можешь — она подарила радость научного открытия, а это такой драйв. Она познакомила меня с замечательными и интересными людьми, такими же сумасшедшими, как и я, которые ради цветочка готовы иногда жизнью рисковать. У каждого ботаника есть много историй о том, как он в составе экспедиции тонул в горной реке вместе с машиной и как её спасал, как встречал медведя и…

В моей ботанической жизни самый запоминающийся момент был в первой экспедиции. Это был пеший маршрут по Ергакам (природный парк в Красноярском крае) в составе пяти человек. Я была после первого курса, и это было первое знакомство с ботанической экспедицией. Мы преодолевали очередной перевал с рюкзаками за плечами к озеру Чёрное. Это оказался, почти отвесный скалистый склон, и в один момент рука вместе с камнем сорвалась и я висела на одной руке вместе с этим рюкзаком, который весил чуть меньше меня. Каким-то чудом не полетела вниз. Тогда я поняла, на что способен организм в экстремальных условиях. Когда спустились вниз к озеру, то оказалось, что там проходит Международный фестиваль альпинизма, и люди с кучей снаряжения смотрели на нас как на «инопланетян». Потом были и Памир, и Тянь-Шань, и Гималаи, но та первая экспедиция до сих пор перед глазами — прошло много лет, но до сих пор мурашки по коже от воспоминаний».

Часть II.

Самые первые ботаники — это древние люди: тогда они изучали растения с целью использования в качестве пищи, жилья, одежды, медикаментов, орнамента, инструментов и магии. Потом, когда у них появились микроскопы и газеты, ботаника стала решать очень много задач, но основная, на мой взгляд, — это помощь в формировании понимания устройства нашего мира, ведь за каждым растением тянется очень длинная история его жизни — жизни, когда еще совсем не было человека (да вообще кроме них особо никого не было).

Мэт Джексон (магистр Университета Эдинбурга, Шотландия).

«Естественные науки всегда очаровывали меня. Я начал изучать садоводство, так как мне нравится создавать красивые пространства. И я решил получить степень по таксономии и биоразнообразию растений, чтобы понять их эволюцию и взаимоотношения с животными с течением времени (в чём не был разочарован!)

Почему я люблю растения? Они не скучные — они просто живут по другой временной шкале: если бы мы ускорили их жизненные циклы (у каких-то месяц, у других несколько тысяч лет), люди бы заметили, как они растут, меняют окружающую среду, и самое крутое — их взаимодействие с другими растениями и их отношения с животными.

Часть III.

Кроме практической и экономической ценности, зелёные растения незаменимы для жизни всей Земли: благодаря процессу фотосинтеза, растения превращают энергию солнца в химическую энергию пищи, что делает возможной всю жизнь на Земле и, конечно, образование и выделение кислорода в качестве побочного продукта фотосинтеза, который столь необходим для многих форм жизни. Так что, если у вас есть возможность поехать с ботаниками куда-либо, не думая соглашайтесь.

Дмитрий Золотов (кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИВЭП СО РАН, Барнаул)

«В ботанику я ушёл потому, что мой отец с детства прививал мне любовь к природе — мы все лето ходили за ягодами и грибами, иногда рыбачили. В моей библиотеке постоянно появлялись новые книги о природе, художественные и научно-популярные. Вообще я хотел стать зоологом и изучать слонов и носорогов, но в АлтГУ зоологи больше мариновали лягушек и карасей, раскладывая их по дурнопахнущим банкам, и мало ездили в экспедиции, что не вдохновляло. Ботаники же наоборот — очень много ездили, поэтому когда я попал в свою первую экспедицию в 1995 году в Казахстан под руководством профессора А.Н. Куприянова, я сразу вдохновился романтикой походов и поисков. К тому же, у меня не оказалось склонности к потрошению животных, а гербарий — более приятное дело.

Самый запоминающийся момент в работе — это получение нового знания. Когда в результате работы понимаешь, что узнал что-то, чего раньше не знали, возникает восхитительное чувство избранности и интимных отношений с природой, ощущение соприкосновения с тайной. Именно из-за этого момента и стоит заниматься наукой».

С ботаниками можно поговорить о многих вещах: они увлекаются боевыми искусствами, рестлингом, дайвингом… Они много путешествуют и многое видят, и видят особым взглядом — всепроникающим. Поэтому когда вы в следующий раз, повинуясь собственным стереотипам или коллективным мемам, захотите назвать кого-то «ботаником», то хорошенько подумайте: точно ли он достоин такого комплимента?

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