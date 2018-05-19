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Синдзо Абэ выйдет на связь с МКС во время визита в Россию

Наука

Глава японского правительства посетит Россию с 24 по 27 мая

Синдзо Абэ выйдет на связь с МКС во время визита в Россию
skeeze
МКС

Москва, 19 мая 2018, 11:37 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своего официального визита в Российскую Федерацию выйдет на связь с членами экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом сегодня, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с программой визита японского премьер-министра.

Известно, что Абэ посетит Россию с 24 по 27 мая. 25 мая Абэ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая он должен встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также на 26 мая запланирован сеанс связи премьер-министра Абэ с экипажем МКС.

Напомним, сейчас на МКС работает международный экипаж в состав которого входят два российских космонавта — Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, трое американских астронавтов — Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел, а также японский астронавт Норишиге Канаи. Японский астронавт должен вернуться на Землю в июне вместе с Тинглом и Шкаплеровым.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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