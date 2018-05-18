В Челябинске университету приостановили аккредитацию

Челябинск, , 22:35 — REGNUM Южно-Уральскому государственному гуманитарно-педагогическому университету приостановили действие государственной аккредитации по некоторым направлениям. Плановая проверка Рособрнадзора прошла в конце апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

В ходе проверки качества образования были обнаружены несоответствия семи образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам. Среди них программы бакалавриата «Социология и социальная работа», «Образование и педагогические науки», «Языкознание и литературоведение», магистратуры «Социология и социальная работа» и «Образование и педагогические науки», магистратура, а также две программы аспирантуры: «Экономика и управление» и «Образование и педагогические науки», аспирантура.

Нарушения вуз должен устранить к 18 июня. И сделать это вполне возможно, отмечают в вузе.

«Все выявленные несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам носят исключительно документарный характер, то есть требуют внесения изменений в учебно-программную документацию», — говорит советник ректора ЮУрГГПУ по связям с общественностью Алексей Прокошин.

Также в вузе добавили, что аккредитация приостановлена по семи из 23 укрупнённых групп специальностей. Ситуация серьёзная, но не критическая. Ещё до подписания приказа Рособрнадзора о приостановке аккредитации началась работа по устранению замечаний. Вчера, 17 мая, прошло внеочередное заседание Учёного совета вуза. В ходе него утвердили локальные акты, которые направлены на устранение всех выявленных замечаний и несоответствий.

«Лицензия и аккредитация вуза находятся в статусе «действующие», приём в университет ни по одной программе и уровню образования не приостановлен, студенты и преподаватели готовятся к летней практике, экзаменам, защите выпускных квалификационных работ», — отмечают в вузе.

И надеются устранить все недостатки значительно раньше установленного Рособрнадзором срока. «Уверены, что студенты выпускных курсов завершат обучение в соответствии с учебными планами», — сказал Алексей Кошкин.