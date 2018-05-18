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Учёные узнали, почему у музыкантов мозг работает эффективнее

Наука

Исследователи изучили нейронные механизмы

Оттава, 18 мая 2018, 14:09 — REGNUM  Учёные из Канады пришли к выводу, что у профессиональных музыкантов и у людей, владеющих двумя языками, мозг работает эффективнее, чем у остальных людей. Об этом сообщается в журнале Annals of the New York Academy of Science.

Исследователи изучили нейронные механизмы, которые могут объяснить превосходство музыкантов и билингвов в решении задач, требующих внимания и памяти.

Отмечается, что превосходство музыкантов объясняется многолетними репетициями, которые требуют точного контроля движений, внимания и хорошей памяти. Тогда как билингвам необходимо постоянно переключаться между двумя языками, что требует повышенного внимания.

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Научные исследования
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