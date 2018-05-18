Учёные установили эффективность виагры против рака

Оттава, , 13:25 — REGNUM Учёные нашли способ борьбы с метастазами рака. Как оказалось, решить одну из самых серьёзных проблем можно с помощью двух недорогих медицинских препаратов.

Как отметается в статье, опубликованной в журнале OncoImmunology, уменьшить метастазы в разы помогает комбинация виагры и одной из вакцин от гриппа. Эксперименты, проведённые на мышах исследователями из университета Оттавы в Канаде, показали, что введение виагры позволяет в два раза снизить число метастаз, а её применение в комбинации с вакциной от гриппа снижает их число почти в четыре раза. Это произошло в результате «блокировки» фермента PDE-5, который управляется активностью некоторых типов иммунных клеток, что стимулировало работу «клеток-киллеров» иммунной системы, отвечающих за борьбу с раком, и нейтрализовало другие тельца, ответственные за подавление иммунитета.

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Первые клинические испытания будут проведены на 24 добровольца из госпиталя Оттавы, которые готовятся к операции по удалению опухолей в брюшной полости, пишет РИА «Новости». Если эти испытания закончатся успешно, ученые ожидают, что виагра может быстро занять роль одного из самых действенных средств для борьбы с метастазами.

Как сообщало ИА REGNUM, новый метод борьбы со злокачественными опухолями в конце 2017 года предложили сибирские учёные. Речь идёт об использовании микропучковой рентгеновской терапии, которая уничтожает вредные клетки, а полезные затрагивает значительно меньше. Ранее эффективность этого метода уже проверялись на животных.

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