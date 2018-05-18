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Программисты научили нейросеть предсказывать, станет ли песня хитом

Наука

Нейросеть угадывает хитовость песен с точностью до 74%

Ирвайн, США, 18 мая 2018, 12:53 — REGNUM  Программисты из США создали нейросеть, которая может предсказывать, станет ли та или иная песня хитом. Об этом сообщает издание RSOS.

Авторы проекта хотели вывести формулу идеального хита и попытались выявить их общие черты — жанр, тембр, настроение, тональность, качество исполнения. Они загрузили в нейросеть более 500 тыс. песен, записанных с 1985-го по 2015-й год.

Эксперименты показали, что нейросеть угадывает хитовость песен с точностью до 74%. Поле того, как в программу внесли данные о том, кто из авторов композиций является звездой, а кто не столь популярен, точность прогноза возросла до 86%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали нейросеть, которая может прогнозировать поведение собак на несколько секунд вперёд.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные создали нейросеть, предсказывающую поведение собак

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Научные исследования
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