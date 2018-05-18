Тюлени помогли учёным измерить температуру воды в море Амундсена

Стокгольм, , 12:35 — REGNUM Учёные из Швеции и Великобритании пришли к выводу, что в море Амундсена в период с августа по октябрь слой тёплой воды больше на 50 метров по сравнению остальными месяцами. Об этом сообщается в журнале Geophysical Research Letters.

Отмечается, что учёным помогли тюлени, на которых закрепили специальные датчики, измеряющие температуру воды и содержание соли. Исследователи провели сравнение данных за февраль-апрель, май-июль и август-октябрь

Как выяснилось, в период с августа по октябрь, что считается зимой, слой воды больше на 50 метров, чем летом. Кроме того, вода это время года теплее и содержит больше соли.

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