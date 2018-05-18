Ученые создали похожий на кота Шрёдингера квантовый аналог барабана

Лондон, , 11:49 — REGNUM Австралийские и британские ученые создали квантовый аналог барабана, похожий на кота Шрёдингера, поскольку он одновременно вибрирует и «молчит». Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте New Journal of Physics.

По словам ученых, чтобы научиться бить в барабан, им пришлось создать специальные квантовые «палочки», которые представляют собой одиночные частицы света. Это открывает возможность для создания аналога кота Шредингера и проверки законов квантовой механики на макромасштабах, уверены физики.

Напомним, австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики Эрвин Шрёдингер в 1935 году описал мысленный эксперимент с котом.

Животное помещается в закрытый стальной ящик, в котором находится устройство с ядовитым газом и радиоактивным ядром. Ядро может распасться в течение часа или не распасться (вероятность — 50%). Таким образом, ядро атома и кот находятся в двух состояниях одновременно.

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