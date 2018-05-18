Учёные обнаружили в топологическом изоляторе необычные магнитные свойства

Москва, , 10:07 — REGNUM Учёные из России и Украины впервые зарегистрировали магнитный резонанс в перспективном для спиновой электроники материале — кристалле гексаборида самария. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Ученые провели исследование топологического изолятора гексаборида самария и впервые зарегистрировали в нём явление парамагнитного резонанса. Ранее считалось, что подобное явление возможно только при наличии особых магнитных примесей.

Экспериментальный образец был помещён в микроволновое электромагнитное поле, где с помощью специальной было зафиксировано явление парамагнитного резонанса. В результате учёные сделали вывод о том, что на поверхности образца есть магнитные центры даже в отсутствие примесей. В дальнейшем исследователи планируют найти теоретическое объяснение этому явлению.