Пятница, 18 Мая 2018 года
10:19:10 МСК

Учёные обнаружили в топологическом изоляторе необычные магнитные свойства

Наука

Учёные впервые зарегистрировали магнитный резонанс в кристалле гексаборида самария

Москва, 18 мая 2018, 10:07 — REGNUM  Учёные из России и Украины впервые зарегистрировали магнитный резонанс в перспективном для спиновой электроники материале — кристалле гексаборида самария. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Ученые провели исследование топологического изолятора гексаборида самария и впервые зарегистрировали в нём явление парамагнитного резонанса. Ранее считалось, что подобное явление возможно только при наличии особых магнитных примесей.

Экспериментальный образец был помещён в микроволновое электромагнитное поле, где с помощью специальной было зафиксировано явление парамагнитного резонанса. В результате учёные сделали вывод о том, что на поверхности образца есть магнитные центры даже в отсутствие примесей. В дальнейшем исследователи планируют найти теоретическое объяснение этому явлению.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить