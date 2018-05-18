В России разработали макет десантного модуля для миссии по изучению Марса

Москва, , 09:56 — REGNUM В России завершили разработку макета десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс-2020». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что защита системного проекта признана успешной. Теперь промышленность России и Европы может перейти к этапу наземной экспериментальной отработки, а затем к производству лётного изделия. Это позволит обеспечить запуск аппарата, который планируется осуществить в 2020 году.

Напомним, «ЭкзоМарс-2020» — второй этап российско-европейской проекта. В ходе первого этапа ракетой «Протон-М» к Марсу был отправлен европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter с двумя российскими приборами на борту.