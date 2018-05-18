Китайский «вечный двигатель» разоблачили немецкие учёные

Дрезден, Германия, , 09:16 — REGNUM Группа учёных Дрезденского технического университета разобралась в работе двигателя EmDrive, который, по мнению его создателей, работал за счёт давления на резонатор СВЧ-волн. Согласно отчёту, размещённому на портале Research Gate, создать двигатель «вопреки законам физики» инженерам так и не удалось.

Отмечается, что сотрудники университета установили — тяга внутри двигателя есть, однако она крайне мала и происходит не от работы двигателя, а в результате некоторого электромагнитного взаимодействия магнитного поля Земли и электрических проводов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2017 года в интернете появился ролик, в котором был показан внешний вид китайского бестопливного двигателя EmDrive и описан принцип его работы. EmDrive — двигатель, состоящий из магнетрона, генерирующего СВЧ-волны, и резонатора, направляющего энергию микроволн.

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