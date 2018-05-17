Четверг, 17 Мая 2018 года
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Дату кораблекрушения у берегов Явы установили благодаря осколку керамики

Наука

Учёные пришли к выводу, что ранней датой кораблекрушения мог быть 1162 год

Пекин, 17 мая 2018, 15:54 — REGNUM  Учёные из Китая заново установили дату кораблекрушения у берегов острова Ява благодаря надписи на керамике. Об этом сообщает CNN.

Исследователи обнаружили на затонувшем судне обломок сосуда, на котором сохранилась надпись «Сделано в Цзяньнин фу», аналогичная современной «Сделано в Китае». Сосуд датирован временем империи Сун, существовавшей в 960−1279 годах.

Учёные пришли к выводу, что ранней датой кораблекрушения мог быть 1162 год, поскольку Цзяньнин был столицей одной из префектур (фу) в империи Сун с 1162 по 1279 годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при раскопках в провинции Ляонин на северо-востоке Китая обнаружены руины крупного здания, построенного около 2 тыс. лет назад.

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Археология
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