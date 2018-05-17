Дату кораблекрушения у берегов Явы установили благодаря осколку керамики

Пекин, , 15:54 — REGNUM Учёные из Китая заново установили дату кораблекрушения у берегов острова Ява благодаря надписи на керамике. Об этом сообщает CNN.

Исследователи обнаружили на затонувшем судне обломок сосуда, на котором сохранилась надпись «Сделано в Цзяньнин фу», аналогичная современной «Сделано в Китае». Сосуд датирован временем империи Сун, существовавшей в 960−1279 годах.

Учёные пришли к выводу, что ранней датой кораблекрушения мог быть 1162 год, поскольку Цзяньнин был столицей одной из префектур (фу) в империи Сун с 1162 по 1279 годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при раскопках в провинции Ляонин на северо-востоке Китая обнаружены руины крупного здания, построенного около 2 тыс. лет назад.