Пять российских вузов вошли в рейтинг THE по числу иностранных студентов

Москва, , 15:08 — REGNUM Пять российских университетов включены в рейтинг университетов мира с наибольшим количеством иностранных студентом, сообщает пресс-служба проекта «5−100» британского издания Times Higher Education (THE).

В рейтинг вошли 200 университетов. Издание отмечает, что Россия продолжает расширять свое представительство, а один из участников рейтинга вошел в топ-80.

Это Российский университет дружбы народов, занимающий первое место среди российских университетов в рейтинге (78-е место в общем рейтинге). Новичками рейтинга стали Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (162-я позиция) и Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) (189-я позиция).

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) поднялся по сравнению с прошлым годом сразу на 28 позиций: со 194-ого на 166-е место. Еще один участник рейтинга — МГУ им. М.В. Ломоносова, он занял 195-е место.

Лидерами рейтинга стали четыре британских университета и по одному университету из Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Швейцарии. Первое место занимает Американский университет Шарджи (ОАЭ), в нем учатся 83,8% иностранных студентов.