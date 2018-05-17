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Астронавты NASA провели более 6,5 часов в открытом космосе

Наука

Астронавты совершили выход в открытый космос и провели техническое обслуживание МКС

Вашингтон, 17 мая 2018, 14:57 — REGNUM  Астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд провели более 6,5 часов в открытом космосе. Об этом сообщается на сайте NASA.

Астронавты совершили выход в открытый космос и провели техническое обслуживание МКС. В частности, была проведена операция по замене насосов системы терморегулирования станции.

Кроме того, астронавты произвели замену наружных камер наблюдения лабораторного модуля Destiny, а также приёмника системы связи.

Напомним, сейчас на МКС вахту несут российские космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, астронавты NASA Скотт Тингл, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а также представитель Японского космического агентства (JAXA) Норисигэ Канаи.

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