Прочнее стали: учёные получили сверхпрочный материал из целлюлозы

Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Учёные из Швеции, Германии и США получили материал из волокон древесной целлюлозы, который превосходит по прочности биополимерные материалы, а также многие сплавы. Об этом сообщает ACS Nano.

Учёные провели эксперимент по созданию сверхпрочной материи. Они пересобрали волокна древесной целлюлозы в искусственную нить, после чего усилили свойства материала с помощью химической сшивки с образованием ковалентных связей между волокнами.

В результате у полученной нити предел прочности на разрыв составил 1,43 гигапаскаля, а у одного из образцов — 1,57 гигапаскалей, что в несколько раз больше, чем у нержавеющей стали, показатель которой составляет несколько сотен мегапаскалей.

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