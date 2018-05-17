Четверг, 17 Мая 2018 года
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Прочнее стали: учёные получили сверхпрочный материал из целлюлозы

Наука

Материал превосходит по прочности многие сплавы

Стокгольм, 17 мая 2018, 12:30 — REGNUM  Учёные из Швеции, Германии и США получили материал из волокон древесной целлюлозы, который превосходит по прочности биополимерные материалы, а также многие сплавы. Об этом сообщает ACS Nano.

Учёные провели эксперимент по созданию сверхпрочной материи. Они пересобрали волокна древесной целлюлозы в искусственную нить, после чего усилили свойства материала с помощью химической сшивки с образованием ковалентных связей между волокнами.

В результате у полученной нити предел прочности на разрыв составил 1,43 гигапаскаля, а у одного из образцов — 1,57 гигапаскалей, что в несколько раз больше, чем у нержавеющей стали, показатель которой составляет несколько сотен мегапаскалей.

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Научные исследования
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