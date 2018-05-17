Четверг, 17 Мая 2018 года
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Учёные: протоны являются самой плотной формой материи во Вселенной

Наука

Давление внутри протонов почти в 10 раз больше, чем в центре нейтронных звёзд

Вашингтон, 17 мая 2018, 12:18 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что самой плотной формой материи во Вселенной являются протоны. Об этом сообщается в журнале Nature.

Как выяснили исследователи, давление внутри протонов почти в 10 раз больше, чем в центре нейтронных звёзд. Чтобы «просканировать» внутреннюю структуру протона, физики сталкивали его с другими частицами, которые разогнали до больших скоростей.

В результате исследователи смогли измерить давление. Оказалось, что оно составляет 10 в 35 степени паскаль — это на порядок выше, чем давление в центре нейтронных звёзд, которые считаются самыми плотными объектами во Вселенной.

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