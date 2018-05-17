Астрономы обнаружили самую удалённую от Солнца галактику

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM В ходе астрономических наблюдений исследователи обнаружили самую удалённую от Солнечной системы галактику. Она сформировалась спустя 250 млн лет после Большого взрыва, пишет портал Space.com.

По сведениям астрономов, галактика MACS1149-JD1 расположена на расстоянии 13,28 млрд световых лет от Солнца. Отмечается, что на спектральный анализ показал — в звёздном образовании присутствуют следы кислорода. По мнению исследователей, изучение удалённой галактики поможет определить начальный этап в истории возникновения Вселенной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские астрономы описали сверхмассивную чёрную дыру J2157−3602 в созвездии Южной Рыбы. Учёные провели анализ спектра свечения некого звездного тела и пришли к выводу, что имеют дело не со звездой, а с галактикой, удалённой на 12,2 млрд световых лет.

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