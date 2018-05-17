Следы кислорода найдены в самой удалённой от Земли галактике

Токио, , 09:48 — REGNUM Международная команда учёных нашла следы кислорода в самой удалённой от Земли галактике MACS1149-JD1. Об этом сообщает Science Daily.

Астрономы обнаружили присутствие кислорода на далёком расстоянии с помощью радиотелескопа ALMA и оптического телескопа Very Large Telescope (VLT).

Галактика MACS1149-JD1 находится в 13,28 млрд световых лет от Земли и считается самой отдаленной от нас галактикой. Звёзды в ней образовались через 250 млн лет после Большого Взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили сверхмассивную чёрную дыру J2157−3602 в созвездии Южной Рыбы.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в созвездии Южной Рыбы