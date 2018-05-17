Четверг, 17 Мая 2018 года
10:34:34 МСК

Следы кислорода найдены в самой удалённой от Земли галактике

Наука

Галактика MACS1149-JD1 находится в 13,28 млрд световых лет от Земли

Токио, 17 мая 2018, 09:48 — REGNUM  Международная команда учёных нашла следы кислорода в самой удалённой от Земли галактике MACS1149-JD1. Об этом сообщает Science Daily.

Астрономы обнаружили присутствие кислорода на далёком расстоянии с помощью радиотелескопа ALMA и оптического телескопа Very Large Telescope (VLT).

Галактика MACS1149-JD1 находится в 13,28 млрд световых лет от Земли и считается самой отдаленной от нас галактикой. Звёзды в ней образовались через 250 млн лет после Большого Взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили сверхмассивную чёрную дыру J2157−3602 в созвездии Южной Рыбы.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в созвездии Южной Рыбы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить