В Китае испытали первую коммерческую ракету

Пекин, , 09:40 — REGNUM В Китае прошло успешное испытание первой в стране коммерческой ракеты. Об этом сообщает издание People's Daily.

Испытания провела китайская частная компания OneSpace Technology. Пуск ракеты OS-X прошёл 17 мая, в 07:33 (02:33 мск).

Отмечается, что для Китая это первый пуск ракеты, которая была полностью разработана и произведена частной компанией. От этапа проектно-конструкторской работы до запуска прошёл всего один год. Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский спутник зондирования «Гаофэн-5» успешно передал данные на Землю.

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