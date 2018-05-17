Четверг, 17 Мая 2018 года
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В Китае испытали первую коммерческую ракету

Наука

Испытания провела китайская частная компания OneSpace Technology

Пекин, 17 мая 2018, 09:40 — REGNUM  В Китае прошло успешное испытание первой в стране коммерческой ракеты. Об этом сообщает издание People's Daily.

Испытания провела китайская частная компания OneSpace Technology. Пуск ракеты OS-X прошёл 17 мая, в 07:33 (02:33 мск).

Отмечается, что для Китая это первый пуск ракеты, которая была полностью разработана и произведена частной компанией. От этапа проектно-конструкторской работы до запуска прошёл всего один год. Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский спутник зондирования «Гаофэн-5» успешно передал данные на Землю.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский спутник зондирования «Гаофэн-5» успешно передал данные на Землю

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Космические полеты, аппараты и исследования
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