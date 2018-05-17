В США создали робота, получающего энергию от лазерного луча

Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Инженеры из США разработали летающего робота небольших размеров, получающего энергию из солнечной панели с помощью лазерного луча. Об этом сообщается на портале IEEE Spectrum.

Как отмечают учёные, роботу не нужны провода или аккумулятор. На его корпусе установлены два крыла, которые приводятся в движение пьезоэлектрическим актуатором.

Для автономного полёта аппарата, разработчики установили над ним небольшую солнечную панель, которая заряжается от лазерного луча. Однако на данный момент не создана система нацеливания луча на панель, из-за чего робот падает вскоре после начала полёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные провели изучение прыжков паука, чтобы использовать его движения при разработке роботов.

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