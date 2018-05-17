Учёные нашли способы восстановить работу конечностей после инсульта

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Учёные из США установили, какие методы могут помочь восстановить работу конечностей после перенесённого инсульта. Об этом сообщается в журнале European Journal of Neurology.

Учёные провели анализ 29 исследований, в которых принимал участие 351 пациент, перенесший инсульт, а также 152 здоровых добровольца. Выяснилось, что для восстановления работы конечностей после инсульта необходимо проводить неинвазивную микрополяризацию и магнитную стимуляцию моторных зон коры головного мозга.

Кроме того, подобный метод может помочь в улучшении моторных навыков неосновной руки у здоровых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили в мозге крысы ряд белков, с помощью которых можно создать лекарства, ограничивающие повреждение мозга после инсульта

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные могут создать лекарства от инсульта из мозга крыс