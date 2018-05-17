Учёные узнали, как динозавры укладывали яйца, чтобы их не раздавить

Пекин, , 09:00 — REGNUM Международная группа учёных пришла к выводу, что динозавры укладывали яйца в гнёздах особым способом, чтобы их не раздавить. Об этом сообщает National Geographic.

Учёные провели исследование около 40 гнезд овирапторозавров, которые были найдены в Китае. Эти существа откладывали яйца, скорлупа которых могла выдержать вес не более 500 кг.

Исследователи установили, что эти динозавры укладывали яйца по спирали, оставляя свободное место в центре гнезда. Такой способ позволял не раздавить кладку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили в Великобритании челюстную кость ихтиозавра, возраст которой оценивается в 205 млн лет.

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