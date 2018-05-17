В Китае научились превращать парниковые газы в топливо

Пекин, , 06:42 — REGNUM Китайские исследователи разработали новый метод превращения диоксида углерода, основного парникового газа, в чистое жидкое топливо вроде метанола, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Прорыв может помочь сгладить парниковый эффект, вызванный выбросами парниковых газов в атмосферу и продвинуться в разработке и продвижении «зеленой энергетики», отмечает издание.

Команда исследователей под руководством профессора Цзэн Цзе при Китайском научно-технологическом университете разработали новый катализатор с применением платины в качестве сырья.

Катализатор может эффективно конвертировать диоксид углерода в метанол, который является базовым сырьем в химической промышленности.

Соответствующее исследование было опубликовано в академическом журнале Nature Nanotechnology.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай заинтересован в решительном развитии прорывных технологий, о чем было объявлено международной консалтинговой компанией McKinsey, которая уверена, что к 2025 году революционные технологии позволят Китаю создавать ежегодно прибыль в размере 14−33 трлн долларов США.

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