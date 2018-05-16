Повод открыть шампанское — Василий Колташов о ликвидации ФАНО

Москва, , 16:03 — REGNUM Ликвидация ФАНО воспринимается учеными как уничтожение вредительского штаба, считает эксперт лаборатории международной политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова, экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя упразднение Федерального агентства научных организаций.

«Я думаю, что после новости о ликвидации ФАНО многие учёные сегодня откроют шампанское и скажут: «Подыхайте, твари, чтобы вас не было больше никогда», — сказал он. — Это были вредители, и упразднение ФАНО воспринимается как уничтожение вредительского штаба».

Кроме того, он положительно оценил ликвидацию Министерства образования и науки и появление вместо него двух других ведомств — Министерства наук и высшего образования и Министерства просвещения.

«Это разделение выглядит правильным, — сказал Колташов. — Это формальное признание того, что наука и образование имеют значение. Но как это будет работать, сказать очень сложно. Эти изменения происходят в условиях специфического манёвра, который предприняли наши власти. Суть манёвра в том, чтобы показать Западу, что «мы свои». Для этого повышают пенсионный возраст и принимают ряд мер, которые рекомендует МВФ. Этот фон может повлиять на ситуацию и привести к тому, что это разделение на министерства не приведёт ни к каким положительным последствиям, а формальное устранение ФАНО так и останется формальным. Не будет ли новое министерство науки тем же, чем было ФАНО — источником бюрократического паралича науки и образования?»

Напомним, что, согласно указу президента РФ, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) упраздняется и передаёт все свои функции новообразованному Министерству науки и высшего образования.

Кроме того, Министерство связи и массовых коммуникаций будет переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а торговые представительства и их недвижимость переданы в ведение Министерства промышленности и торговли.

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