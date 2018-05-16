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Учёные узнали особенности мозга древних людей Homo naledi

Наука

Объём их мозга был примерно такой же, как у австралопитеков

Кейптаун, 16 мая 2018, 14:43 — REGNUM  Учёные из ЮАР пришли к выводу, что объём мозга древних людей Homo naledi был примерно такой же, как у австралопитеков. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные исследовали рельеф на внутренней стороне черепа Homo naledi, позволяющий увидеть крупные борозды и извилины мозга. Учёные построили 3D-модели этой части кости и сравнили их с аналогичными рельефами у австралопитеков, шимпанзе и современного человека.

Как выяснилось, что форма рельефа была похожа на аналоги у ранних людей — Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo floresiensis и Homo erectus, а также современных людей Homo sapiens.

Отмечается, у всех представителей рода Homo наблюдается небольшая борозда, которая значительно короче, чем у шимпанзе и австралопитеков.

Кроме того, наблюдается ассиметрия затылочной доли, которую связывают с развитием языковых способностей. Учёные предположили, что эти последние общие предки рода Homo могли обладать этими способностями.

По словам учёных, сейчас нельзя сказать, почему у Homo naledi получился маленький объём мозга, как у австралопитека. Он мог достаться от последнего общего предка.

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Научные исследования
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