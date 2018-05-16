Китай заинтересован в решительном развитии прорывных технологий

Пекин, , 11:28 — REGNUM Международная консалтинговая компания McKinsey считает, что к 2025 году революционные технологии смогут ежегодно создавать прибыль в размере 14−33 трлн долларов США, сообщает Синьхуа.

McKinsey, RAND и другие аналитические центры полагают, что технологии в таких областях, как искусственный интеллект, облачные вычисления, космические исследования, виртуальная реальность, точная медицина, исследования мозга, передовые материалы и новые источники энергии, скорее всего совершат прорыв.

Китай уделяет большое внимание развитию «прорывных технологий». В 2016 году они были включены в «Национальную стратегию инновационного развития» и «План научно-технических инноваций 13-й пятилетки». В 2017 году в докладе XIX съезда КПК подчеркивалась необходимость продвижения развития «прорывных технологий».

«Выдвижение этой концепции сейчас очень своевременно», — заявил Чжан Фучунь, эксперт Академии наук Китая. По его словам, разрыв между Китаем и развитыми странами в области науки и техники сокращается, и Китай уже не догоняет, а идет с ними в одном ряду. Однако, чтобы выйти в лидеры ему потребуются новые открытия, поэтому, естественно, необходимо придавать должное значение «прорывным технологиям».

Согласно результатам опроса, проведенного компанией KPMG среди более 800 мировых лидеров в области науки и техники, 26% опрошенных в первую очередь возлагают надежды на США в достижении технологического прорыва. Китай получил чуть меньше поддержки — 25% голосов, что значит, мировое сообщество признает научно-технические возможности Китая.