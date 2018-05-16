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В Петербурге разработали нанотрубки для захоронения радиоактивных отходов

Наука

Ранее все попытки создать нанотрубки на основе атомов урана терпели неудачу

Санкт-Петербург, 16 мая 2018, 10:15 — REGNUM  Ученые-кристаллографы Санкт-Петербургского государственного университета разработали новый тип нанотрубок, которые могут использоваться для захоронения радиоактивных отходов.

Как сообщила пресс-служба СПбГУ, результаты исследования петербургских специалистов, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Nanomaterials.

Нанотрубки на основе атомов урана с добавлением серы удалось создать при помощи оборудования ресурсных центров Научного парка СПбГУ. Нанотрубки образуются путем сворачивания слоев, сложенных ураном и серой, а их диаметр составляет полтора нанометра.

«Нанотрубки с ураном и серой показывают значительную устойчивость при увеличении температуры, что является очень важным свойством с точки зрения их перспективного применения для атомной промышленности. Их можно использовать для разделения радиоактивных элементов, а также они могут стать одной из уникальных форм захоронения радиоактивных отходов», — пояснил доктор геолого-минералогических наук, профессор СПбГУ Олег Сийдра.

Ранее, несмотря на многочисленные попытки ученых во всем мире получить нанотрубки с ураном в других химических системах, все подобные разработки оказались безуспешными. А у петербургских специалистов — получилось.

Добавим, что в 2018/19 учебном году в Санкт-Петербургском университете откроется набор на новую междисциплинарную магистерскую программу «Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий». Для ее создания и реализации привлечены ведущие ученые СПбГУ из разных областей науки, связанных с изучением наноматериалов и технологий: физики, механики, химии, лазерной химии и материаловедения.

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Научные исследования
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