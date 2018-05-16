Китайские ученые создали фотонный квантовый чип для ускорения вычислений

Пекин, , 07:16 — REGNUM Китайские ученые продемонстрировали первое двухмерное квантовое блуждание отдельных фотонов в реальном пространстве, что может стать основой для мощной платформы аналоговых вантовых вычислений, сообщает 16 мая газета China Daily.

В статье, опубликованной в научном журнале Science Advances, говорится трехмерном фотонном чипе, масштабируемом до 49 множителей и 49 узлов с применением технологии фемтосекундной прямой записи.

Исследователь в области технологий квантовой связи Шанхайского Цзянтунского университета Цзинь Сяньмин, который занимается исследованиями, сообщил, что это крупнейший чип, которой позволяет реализовывать двухмерное квантовое блуждание в реальном пространстве, а также имеет потенциал для освоения новых квантовых вычислительных задач.

Цзинь и его коллеги продемонстрировали, как размер и масштаб квантовой системы может быть применен в качестве нового ресурса для ускорения квантовых вычислительных мощностей.

Напомним, что Китай занимается активным развитием систем квантовых вычислений и квантовой связи. Так, сеть квантовой коммуникации была введена в эксплуатацию в столице китайской провинции Хубэй городе Ухане. Подобная сеть действует и между Шанхаем и Пекином. В настоящий момент, китайские ученые близки к тому, чтобы увеличить расстояние между ретрансляторами с 60 км до 500 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай перебросил «квантовые сети» до столицы провинции Ухань