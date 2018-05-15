В Китае закончен двенадцатимесячный эксперимент по имитации жизни на Луне

Пекин, , 20:22 — REGNUM Длившийся 370 дней эксперимент, имитирующий жизнь людей на Луне, 15 мая завершился в спецлаборатории в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Эксперимент стал мировым рекордом по продолжительности пребывания людей в изолированной капсуле площадью 160 квадратных метров.

В лаборатории «Юэгун-1», что переводится с китайского как «Лунный дворец-1», была создана замкнутая кабина с полным циклом биорегенерации и жизнеобеспечения. Эксперимент проводился в Китайском государственном техническом университете Бэйхан.

Кроме жилого отсека и общей комнаты, экспериментальная кабина была оснащена двумя модулями для выращивания растений, помещения для животных, отсек переработки отходов.

По словам главного конструктора лаборатории «Юэгун-1» Лю Хуна, система была на 98% самообеспечивающей. В ходе эксперимента имитировалась лунная база.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд по пребыванию в аналогичных условиях принадлежал Советскому Союзу. В 1970-х годах группа из трех добровольцев провела 180 дней в изолированном помещении, имитировавшем инопланетную базу.

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