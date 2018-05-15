Учёные намерены создать миниатюрные подобия мозга неандертальцев

Лейпциг, Германия, , 09:20 — REGNUM Учёные из Германии планируют создать миниатюрные подобия мозга неандертальцев, используя стволовые клетки. Об этом сообщает The Guardian.

Учёные планируют создать первые в мире аналоги мозга неандертальцев размером в несколько сантиметров. Они будут выращены из стволовых клеток человека, к которым будут добавлены ранее расшифрованные образцы ДНК неандертальцев.

Отмечается, что эксперимент займёт около девяти месяцев. Пересадка генов неандертальцев должна привести к серьёзным и сложным изменениям в работе нервных клеток и показать, как они формируют связи друг с другом.

По словам исследователей, они хотят проверить, существуют ли фундаментальные различия в работе нейронов неандертальцев и людей.

Кроме того, одной из целей является поиск того, что человеческие клетки могут формировать более длинные сети синапсов. Как отмечают учёные, если такое произойдёт, они смогут точно сказать, что удалось найти причину того, почему мозг человека работает совершенно иначе, чем мозг неандертальца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные провели исследование останков последних неандертальцев, живших на Земле, и не обнаружили в них признаков скрещивания с людьми.

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