Астрономы нашли «пропавший» восемь лет назад астероид

Лондон, , 11:28 — REGNUM Учёные из Великобритании обнаружили «пропавший» астероид 2010 WC9. Об этом сообщает издание EarthSky.

По словам учёных, в настоящее время астероид, диаметр которого составляет 60−130 метров, приближается к Земле. Небесное тело приблизится к нашей планете 16 мая в 01:05 мск.

Отмечается, что 2010 WC9 пройдёт от Земли на расстоянии примерно 203 тыс. км, а его скорость составит около 26 км/ч.

Астрономы подчеркнули, что угрозы столкновения объекта с Землёй нет.

Отметим, что впервые астероид 2010 WC9 был обнаружен в ноябре 2010 года. Ученые смогли вести за ним наблюдения в течение нескольких дней — до 1 декабря.

Позже объект пропал из поля зрения. И теперь спустя почти восемь лет учёные снова смогли обнаружить астероид.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, астрономы нашли астероид, выброшенный из центра Солнечной системы.

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