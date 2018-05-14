Понедельник, 14 Мая 2018 года
12:44:51 МСК

В Новой Зеландии зафиксирована рекордная высота волны

Наука

Высота волны составила 23,8 метров

Веллингтон, 14 мая 2018, 11:03 — REGNUM  Ученые из Новой Зеландии зафиксировали около острова Кэмпбелл рекордную волну высотой 23,8 метров. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что 8 мая во время шторма волны были ещё больше, однако зафиксировать их не удалось. Подобная высота стала рекордной для Южного полушария.

Прежний рекорд был зарегистрирован в 2012 году на юге острова Тасмания. Тогда зафиксированная высота волны составила 22,03 метра.

Кроме того, отмечается, что буй, регистрирующий высоту волны, мог не заметить более крупные волны, так как станция включается только на 20 минут каждые три часа.

Напомним, в марте 2018 года в американском штате Массачусетс ураганный ветер и шторм обрушились на побережье.

Читайте также: Homo Sapiens стали перемещаться из Африки в Аравию 86 тыс. лет назад

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные получили материал в 20 раз белее бумаги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить