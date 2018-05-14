В Новой Зеландии зафиксирована рекордная высота волны

Веллингтон, , 11:03 — REGNUM Ученые из Новой Зеландии зафиксировали около острова Кэмпбелл рекордную волну высотой 23,8 метров. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что 8 мая во время шторма волны были ещё больше, однако зафиксировать их не удалось. Подобная высота стала рекордной для Южного полушария.

Прежний рекорд был зарегистрирован в 2012 году на юге острова Тасмания. Тогда зафиксированная высота волны составила 22,03 метра.

Кроме того, отмечается, что буй, регистрирующий высоту волны, мог не заметить более крупные волны, так как станция включается только на 20 минут каждые три часа.

Напомним, в марте 2018 года в американском штате Массачусетс ураганный ветер и шторм обрушились на побережье.

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