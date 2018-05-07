Алтайские энергетики СГК стали экспертами на чемпионате CASE-IN

Барнаул, , 10:34 — REGNUM Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) выступили в качестве членов экспертного жюри на отборочном этапе международного инженерного чемпионата CASE-IN. Три представителя алтайских предприятий энергохолдинга в числе экспертов выбирали лучшую команду по направлению «Электроэнергетика», сообщает управление по внешним связям СГК.

Очередной этап международного инженерного чемпионата CASE-IN прошел в Барнауле впервые на базе Алтайского государственного технического университета. В нем приняли участие девять команд. В состав жюри вошли представители энергопредприятий региона, отраслевых научных и образовательных организаций, в том числе Алексей Макаров, главный инженер Барнаульской ТЭЦ-3 СГК и Елена Максимова, менеджер регионального управления корпоративного контроллинга. Возглавил комиссию Максим Паршуков, и.о. главного инженера, начальник управления эксплуатации Алтайского филиала СГК.

«Этот чемпионат дает возможность прикоснуться к отрасли, решая инженерные кейсы, приближенные к условиям реального производства. Конечно, вы не испытаете того стресса, который переносят инженеры станций, сталкиваясь с трудностями и решая их в кратчайшие сроки. Но возможно это позволит вам найти те решения, которые не смогли увидеть опытные энергетики. Мы надеемся, что участие в этом чемпионате позволит вам еще раз самим для себя утвердиться в правильности выбора профессии, — сказал в приветственном слове Максим Паршуков. — СГК всегда готова принять лучших из вас на своих предприятиях, география которых расширяется с каждым годом. Причем не только в масштабах региона. С этого года СГК является крупнейшим энергохолдингом Сибири. Таких успехов нам удается достигать лишь имея квалифицированные кадры как в производстве, так и в управлении».

Команды-участницы представили перед экспертным жюри свой вариант решения задания-кейса. Студентам нужно было разработать и представить проект электроснабжения строящегося завода «Ямал-СПГ» — предприятия по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал. Завод только вводится в эксплуатацию и проблемы его электроснабжения являются актуальными.

Среди предложенных студентами вариантов решения проблем электроснабжения нового завода были как традиционные варианты, так и содержащие в себе инновации. Будущие инженеры со всей ответственностью отнеслись к проработке технических решений и проведению расчетов. Однако лучше всех, по мнению жюри, решить задачу удалось команде «Выключатель» в составе магистрантов 1 и 2 курсов энергетического факультета «политеха» Дмитрия Барсукова, Александра Чернова, Ильи Борисова, Ивана Казымова. Ребята получили дипломы и призы от организаторов чемпионата CASE-IN — благотворительного фонда «Надежная смена», а также памятными подарками Сибирской генерирующей компании. Но главной наградой для них станет участие в финале международного инженерного чемпионата, который пройдет в конце мая в Москве.

«Уровень работ, конечно, несколько разнится в зависимости от курса, на котором учатся ребята. Но то, что у молодежи есть желание решать такие серьезные задачи и серьезный подход, дает надежду на то, что производство не останется без кадров, — отметил Алексей Макаров, главный инженер Барнаульской ТЭЦ-3 СГК. — Главное для них сейчас не останавливаться на достигнутом и пойти, например, поработать на реальном предприятии, набраться практического опыта».