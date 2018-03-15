Учёные: археоптериксы умели летать на короткие расстояния

Гренобль, Франция, , 08:40 — REGNUM Учёные из Франции пришли к выводу, что первые птицы на Земле, археоптериксы, умели летать, перемещаясь на короткие расстояния. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили окаменелости нескольких археоптериксов с помощью синхротронной микротомографии. С помощью этого метода они смогли построить трёхмерное изображение и увидеть их внутренности.

Ученые провели реконструкцию плечевой и локтевой костей животного, а также оценили плотность костной ткани в окаменелостях. После этого они сравнили результаты с аналогичными параметрами у современных птиц.

Изучение костей археоптерикса показало, что их толщина и плотность костной ткани была примерно такой же, как у современных птиц, которые способны летать на небольшие расстояния.

Авторы работы сделали вывод, что археоптериксы были способны на короткие полёты. Однако, их стиль полёта, предположительно, был другим. Какой именно, пока неизвестно.

Напомним, археоптерикс представляет собой существо, занимающее промежуточное положение между пресмыкающимися и птицами. Считается первой птицей, жившей на Земле 150 — 147 млн лет назад.

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